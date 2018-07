Obama se reúne com Petraeus para discutir tropas no Afeganistão O presidente norte-americano, Barack Obama, se reuniu na quarta-feira com o general David Petraeus a fim de discutir opções para reduzir as tropas dos Estados Unidos no Afeganistão e vai anunciar um plano em breve, anunciou na quinta-feira o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney.