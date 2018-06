Obama se reunirá com líderes da América Central; número de imigrantes cai

A reunião acontece após queda no número de menores desacompanhados que atravessam a fronteira para Rio Grande Valley, no Texas, de acordo com autoridades.

Cerca de 2.000 crianças atravessavam semanalmente a fronteira em junho, disse uma autoridade a repórteres. Até a segunda semana de julho, o número caiu para menos de 1.000 e continua caindo, segundo o governo.

As autoridades vinculam a queda a uma série de fatores, incluindo campanhas norte-americanas de informação sobre os perigos da viagem para as crianças e declarações políticas claras de que os EUA não dariam aos migrantes cidadania norte-americana.

As autoridades disseram ainda que a queda também teve relação com fatores climáticos. Tradicionalmente, menos pessoas cruzam a fronteira nos meses quentes do verão.

Obama recebeu críticas de republicanos por sua política de imigração, que a oposição afirma ter encorajado o aumento no número de menores que entram ilegalmente no país.

O encontro do presidente com líderes de países da América Central, em 25 de julho, será na Casa Branca.