Obama suspende comandante no Afeganistão em meio a escândalo

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Barack Obama, suspendeu nesta terça-feira, 13, a designação do general John Allen como chefe da Otan em meio ao envolvimento do militar no caso que levou à renúncia do ex-diretor da CIA David Petraeus. Allen está sob investigação por uma suposta comunicação inadequada com a mulher envolvida no escândalo envolvendo Petraeus.

Segundo o porta-voz da Casa Branca Tommy Vietor, "a pedido do secretário de Defesa (dos EUA, Leon Panetta), Obama suspendeu a designação do general Allen à espera da investigação sobre sua conduta". Allen é o principal comandante norte-americano e da Otan no Afeganistão.

A informação sobre a investigação foi divulgada mais cedo hoje por uma autoridade sênior de defesa dos EUA, em condição de anonimato. Também mais cedo, Panetta tinha dito, em um comunicado entregue a repórteres que viajavam com ele para a Austrália, que havia pedido que a indicação de Allen para dois importantes cargos militares, um na Otan e outro nas Forças Armadas dos EUA, fossem colocados em espera, e que o presidente Barack Obama teria concordado.

Allen, que nega ter cometido atos ilícitos, continuará no cargo no Afeganistão, mas Panetta encorajou o Senado a agir rapidamente na aprovação de seu sucessor, o general Joseph Dunford. Petraeus renunciou na sexta-feira como diretor da CIA, afirmando ter se envolvido em um caso extraconjugal.

Texto atualizado às 11h04