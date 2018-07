Obama tenta destacar sucessos no Iraque e na Líbia

Em uma mensagem que deve utilizar em sua campanha à reeleição em 2012, Obama disse que sua liderança tornou possível virar a página sobre uma década de guerra e voltar a atenção ao fortalecimento da economia dos EUA e ao pagamento da dívida nacional.

Obama declarou em seu programa semanal no rádio e na Internet que a morte de Gaddafi e o anúncio de que todas as tropas norte-americanas serão retiradas do Iraque este ano são "lembretes poderosos de como renovamos a liderança dos EUA no mundo."

A ênfase na política externa vem em um momento no qual a confiança na condução econômica de Obama despencou, fazendo sua taxa de aprovação cair para cerca de 42 por cento, a menor de seu mandato.

Com as preocupações com a economia pesando sobre as mentes dos norte-americanos, Obama pode ter dificuldade para ganhar capital político com sua mensagem sobre política externa.

A morte de Osama bin Laden em maio, no Paquistão, pelas mãos de uma tropa de elite dos fuzileiros dos EUA só trouxe uma melhoria temporária à aprovação de Obama.

Ele mencionou Bin Laden em seu discurso e disse que as vitórias sobre a Al Qaeda - assim como as políticas para Iraque e Líbia - são "parte de uma história maior" de sucesso.

"Na Líbia, a morte de Muammar Gaddafi mostrou que nosso papel na proteção do povo líbio, e na ajuda para libertá-los de um tirano, foi a coisa certa a fazer", afirmou.

"No Iraque, tivemos sucesso em nossa estratégia para por fim à guerra", acrescentou.

Republicanos proeminentes criticaram a decisão de retirar a totalidade das tropas dos EUA do Iraque, dizendo que isso fortalecerá o vizinho Irã.

Os republicanos também alegam que Obama feriu a imagem dos EUA buscando uma estratégia de "liderança na retaguarda" nos levantes da chamada Primavera Árabe.

Em um discurso no início do mês, Mitt Romney, favorito à vaga republicana para desafiar Obama em 2012, acusou o presidente de recuar da visão de que os EUA deveriam ser "a nação mais forte da Terra".