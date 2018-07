Obama terá reunião com CEOs de grandes corporações dos EUA

A reunião de Obama com líderes influentes do mundo corporativo faz parte de seus esforços para que o Congresso prorrogue os cortes de impostos para os americanos de classe média, um ponto de tensão na disputa com o Congresso sobre o "abismo fiscal" -- um pacote de aumento de impostos e cortes nos gastos que entrará em vigor no ano que vem caso os parlamentares e o presidente não consigam chegar a um acordo para impedir as medidas.

A reunião de Obama com a comunidade de negócios tem como objetivo angariar apoio para suas posições. Os líderes empresariais que irão reunir-se na quarta-feira com Obama incluem:

* Frank Blake, presidente e CEO, Home Depot Inc

* Lloyd Blankfein, presidente e CEO, Goldman Sachs

* Joe Echevarria, CEO, Deloitte LLP

* Kenneth Frazier, CEO, Merck & Co.

* Muhtar Kent, CEO, Coca-Cola Co

* Terry Lundgren, CEO, Macy's Inc

* Marissa Mayer, CEO, Yahoo Inc

* Doug Oberhelman, CEO, Caterpillar Inc

* Ian Read, CEO, Pfizer Inc

* Brian Roberts, CEO, Comcast Corp

* Ed Rust, CEO, State Farm

* Arne Sorenson, CEO, Marriott International Inc

* Randall Stephenson, presidente e CEO, AT&T Inc

* Patricia Woertz, CEO, Archer Daniels Midland Co

Obama se encontrou com líderes de pequenos negócios na terça-feira e planeja visitar pequenas empresas na Pensilvânia na sexta-feira para apresentar suas propostas.

(Reportagem de Jeff Mason)