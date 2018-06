Obama tranquiliza aliados sobre China em início de viagem pela Ásia

Coincidindo com a chegada de Obama à Ásia, a imprensa estatal chinesa acusou os EUA de agirem de forma "míope" e tentarem "engaiolar" a potência asiática.

Obama chegou nesta quarta-feira a Tóquio, primeira escala de uma viagem de uma semana por quatro países, num momento de crescente tensão na região, quando Washington pede à Coreia do Norte que evite novos testes nucleares.

Esta é a primeira visita de Estado plena de um presidente norte-americano ao Japão desde 1996. Obama pretende tranquilizar Tóquio e outros aliados sobre o compromisso dos EUA com a defesa comum diante de uma China cada vez mais assertiva.

Obama e o premiê japonês, Shinzo Abe, também estão ávidos por mostrarem progressos na negociação de um acordo comercial bilateral que é visto como peça importante para um tratado regional mais amplo, crucial para o "giro" militar, diplomático e comercial do governo Obama na direção da Ásia.

Observando que Pequim e Washington podem trabalhar juntos em questões como o programa nuclear norte-coreano, Obama disse ao jornal japonês Yomiuri, em declarações por escrito: "Em outras palavras, saudamos a continuidade da ascensão de uma China que seja estável, próspera, pacífica e desempenhe um papel responsável nos assuntos globais."

Ele acrescentou: "E nosso engajamento com a China não vem e não virá à custa do Japão ou de qualquer outro aliado".

Essas garantias devem ser reiteradas na cúpula Obama-Abe na quinta-feira.

Em suas declarações ao Yomiuri, Obama também afirmou que as pequenas ilhas desabitadas disputadas entre Japão e China no mar da China Oriental estão abrangidas por um tratado bilateral de segurança que obriga os EUA a saírem em defesa do Japão.

"A política dos EUA é clara -- as ilhas Senkaku (chamadas de Diaoyu pela China) são administradas pelo Japão, e portanto recaem no escopo... do Tratado EUA-Japão de Cooperação e Segurança Mútua", disse Obama.

Em artigo publicado na quarta-feira, a agência de notícias chinesa Xinhua disse que os EUA promovem na região "um esquema cuidadosamente calculado para engaiolar o gigante asiático de rápido desenvolvimento".

"Os Estados Unidos deveriam reavaliar o seu anacrônico sistema de aliança hegemônica e parar de mimar amigos como o Japão e as Filipinas, que vêm acendendo as tensões regionais com medidas provocativas."

Um porta-voz da chancelaria chinesa rejeitou na quarta-feira a tese de que o tratado de segurança nipo-americano abranja as ilhas disputadas. Segundo Qin Gang, "trata-se de um arranjo bilateral da Guerra Fria, e não deveria afetar a soberania territorial e os direitos razoáveis da China", afirmou.