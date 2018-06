Obama vai anunciar Lew como novo secretário do Tesouro nesta 5a

Lew, de 57 anos, vai assumir a delicada negociação com o Congresso sobre a redução da dívida e dos gastos do país, um desafio central para o segundo mandato de Obama.

A indicação de Lew deve ser aprovada no Senado. Ele vai substituir Timothy Geithner, que deve comparecer ao anúncio desta quinta-feira, disse o funcionário da Casa Branca.

Denis McDonough, sub-conselheiro de segurança nacional de Obama, é o principal candidato para substituir Lew como chefe de gabinete.

Lew foi diretor de orçamento de Obama e do ex-presidente Bill Clinton. Ele liderou em 2011 as negociações com o Congresso que antecederam a aprovação aumento do teto de endividamento dos EUA.

"Por mais de um quarto de século, Jack Lew tem sido parte integral de alguns dos mais importantes acordos orçamentários, financeiros e fiscais... em Washington", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, a repórteres na quarta-feira, após o vazamento da notícia de que Lew seria o escolhido de Obama.

Alguns analistas questionaram se Lew tem experiência suficiente para trabalhar com finanças internacionais e regulamentações bancárias, mas a Casa Branca destacou a experiência internacional que ele obteve durante sua passagem pelo Departamento de Estado, e sua "forte relação com a comunidade empresarial", tendo trabalhado como diretor-gerente do Citigroup.

