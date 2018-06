Obama vai apresentar plano de reforma imigratória nesta semana

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, vai apresentar sua ordem executiva com mudanças no sistema imigratório do país na sexta-feira, durante viagem a Las Vegas, de acordo com reportagens na mídia norte-americana.

A emissora CNBC, citando fontes, disse que Obama vai apresentar seu plano de reforma imigratória durante a visita. Ele também poderia fazer um resumo da ordem executiva na quinta-feira e acrescentar detalhes em Las Vegas na sexta, segundo a emissora.

O Las Vegas Review-Journal informou que o presidente estava viajando para Nevada na sexta, mas não deu mais informações sobre a viagem.

Uma fonte com conhecimento das deliberações da Casa Branca disse à Reuters que Obama deve facilitar as regras de imigração para milhões de imigrantes ilegais.

A ordem executiva, que colocaria em lados opostos a Casa Branca e os republicanos do Congresso, deve perdoar a deportação de milhões de imigrantes sem documentos que sejam pais de cidadãos norte-americanos ou de residentes permanentes legais, segundo a fonte, que pediu para não ser identificada.

(Reportagem de Susan Heavey)