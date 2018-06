Obama vai nomear Deese como vice-diretor de Orçamento

Deese, atual vice-diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, vai se juntar a Sylvia Mathews Burwell, uma ex-funcionário do governo Clinton que mais tarde tornou-se presidente da Fundação Walmart, a quem Obama nomeou como diretora do OMB.

"Desde ajudar a navegar o nosso resgate de um sistema financeiro à beira de um colapso a reequipar a indústria automobilística para a elaboração de uma política para colocar nosso país em um caminho fiscalmente sustentável, Brian Deese provou ser um membro indispensável da minha equipe econômica", disse Obama em uma comunicado obtido pela Reuters.

"Ele tem uma compreensão profunda e intuitiva da política econômica e orçamentária, e estou confiante de que ele vai servir bem à América nesta nova função", disse Obama.

A Reuters antecipou no mês passado que Deese era um dos principais candidatos a ser nomeado para o cargo.

(Reportagem de Jeff Mason)