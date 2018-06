Obama vai pedir ao Congresso para usar armas contra Estado Islâmico

A Casa Branca vai pedir ao Congresso uma nova autorização para usar a força contra os combatentes do Estado Islâmico até quarta-feira, disseram assessores parlamentares nesta segunda-feira, 9.

Os Estados Unidos estão liderando uma coalizão internacional contra o Estado Islâmico, e o presidente americano, Barack Obama, lançou uma campanha aérea em agosto contra os combatentes no Iraque e na Síria.

Mas a proposta que o governo enviará aos parlamentares nesta semana caracterizaria a primeira vez em que a Casa Branca pedirá oficialmente uma Autorização para Uso de Força Militar em combate.

O atraso fez com que alguns membros do Congresso expressassem preocupação de que a campanha contra o grupo militante ultrapassou a autoridade constitucional do presidente.

O governo afirmou que a campanha era legal, com base numa autorização aprovada sob a gestão do ex-presidente George W. Bush em 2002 para a guerra do Iraque e em 2001 para combater a Al-Qaeda e grupos associados.

A líder democrata na Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, disse a jornalistas na semana passada que a Casa Branca irá requerer uma autorização que duraria três anos. Ela afirmou que ainda não havia decisões sobre o âmbito geográfico de uma autorização ou quais limites seriam colocados nas tropas que combateriam o Estado Islâmico no terreno.

Obama também deve tentar a anulação da autorização da guerra no Iraque, mas não a permissão de 2001. / REUTERS