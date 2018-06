Obama vai subir salário mínimo de prestadores de serviço federais, diz Casa Branca

Em seu discurso do Estado da União, Obama também irá pedir ao Congresso que aprove um projeto de lei que aumenta o salário mínimo federal para todos os trabalhadores, de 7,25 dólares por hora para 10,10 dólares por hora reajustáveis de acordo com a inflação.

A ordem executiva para novos contratos, ou para contratos existentes nos quais os termos sejam alterados, teria efeito no início do próximo ano. Baixar o decreto permite a Obama contornar o Congresso de uma maneira limitada, com o Partido Republicano se opondo a um aumento mais amplo do salário mínimo.

Zeladores e operários da construção civil estariam entre os beneficiários do decreto, disse a Casa Branca.

"Um salário mínimo maior para prestadores de serviço federais vai proporcionar um bom valor ao governo federal e por isso uma valorização para o contribuinte", disse a Casa Branca em um comunicado.

"Impulsionar os salários vai reduzir a rotatividade e elevar a moral, e vai levar a uma maior produtividade em geral. Subir os salários daqueles na base vai aumentar a qualidade e a eficiência dos serviços fornecidos pelo governo."

Espera-se que a redução das desigualdades entre ricos e pobres e a ajuda em impulsionar a classe média sejam temas centrais do pronunciamento de Obama marcado para esta terça-feira à noite.

(Reportagem de Jeff Mason e Steve Holland)