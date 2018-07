Obama visita Tailândia em 1a viagem ao exterior pós-reeleição

O itinerário de Obama irá incluir uma visita histórica ao isolado Mianmar e a uma cúpula da Ásia Oriental no Camboja, enquanto busca reajustar compromissos econômicos e de segurança para conter a influência da China em uma época na qual os Estados Unidos estão se desengajando das guerras no Iraque e no Afeganistão.

Mas sua atenção estará dividida durante as viagens, ao passo que enfrenta uma crise na Faixa de Gaza, que põe Israel contra os militantes do Hamas, além de problemas econômicos nos EUA.

Em Bangcoc, um monge em trajes laranja acompanhou Obama e a secretária de Estado, Hillary Clinton, em uma visita privada ao templo centenário Wat Pho, levando-os até o enorme Buda reclinado.

De algum modo, os problemas fiscais em Washington surgiram.

"Estamos trabalhando nesse orçamento. Vamos precisar de muita oração para isso", disse Obama ao monge, uma referência bem-humorada de um confronto fiscal em Washington sobre aumento de impostos e cortes de gastos que começarão no final do ano, a menos que Obama e os republicanos do Congresso cheguem a um acordo.

De lá ele visitou o rei Bhumibol Adulyadej, 84, o monarca há mais tempo no poder no mundo, no hospital, onde ele está se recuperando de uma enfermidade desde setembro de 2009.

Ele também terá encontros com a primeira-ministra, Yingluck Shinawatra, e dará uma coletiva de imprensa conjunta com ela.

O governo norte-americano enxerga a Tailândia como um aliado-chave para avançar em um "eixo asiático" anunciado por Obama no ano passado, de olho em uma China cada vez mais poderosa.

Obama, que nasceu no Havaí e passou parte de sua juventude na Indonésia, chamou a si mesmo o primeiro "presidente do Pacífico" dos Estados Unidos.

Sua escolha do Sudeste Asiático para sua primeira viagem ao exterior depois de ser reeleito em 6 de novembro pretende mostrar que ele tem a intenção de cumprir sua promessa de aumentar os laços com uma das regiões que crescem mais rápido no mundo, uma estratégia que seus assessores veem como crucial para seu legado presidencial.