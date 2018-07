Oklahoma permite abate de cavalos para consumo da carne

A ação da governadora Mary Fallin legaliza o abate de cavalos para que a sua carne seja preparada e embalada para exportação. Contudo, os proprietários que desejarem utilizar a lei precisarão obter uma autorização do Departamento de Agricultura dos EUA, informou Fallin.

O abate de cavalos com fins alimentícios era ilegal no Oklahoma desde 1963 e só era realizado no Texas e em Illinois até uma proibição do Congresso em 2006. O banimento caiu em 2011.

Fallin disse que as instalações de abate no Oklahoma usarão práticas mais humanas do que aquelas no México, porque serão inspecionadas por autoridades federais.

A carne de cavalo foi pivô de um escândalo que surgiu na Europa em janeiro, quando testes realizados na Irlanda revelaram que alguns produtos vendidos como carne bovina continham DNA equino.

A Sociedade Humana dos EUA e ativistas dos direitos dos animais foram contrários à nova lei do Oklahoma, enquanto os favoráveis dizem que a mudança preserva o direito à propriedade privada e beneficiará os donos de cavalos.

(Reportagem de Steve Olafson)