Onda de calor e tempestades provocam apagões no leste dos EUA

As empresas elétricas alertaram que a normalização do serviço pode levar vários dias em algumas áreas. No domingo, 288 recordes locais de temperatura foram batidos no país inteiro.

O Serviço Nacional de Meteorologia previu temperaturas acima de 32 graus Celsius em várias áreas nesta semana. Vários Estados do sul e parte do vale do Mississippi continuam em estado de atenção por causa do calor.

Os meteorologistas preveem também tempestades no Kentucky, Missouri e Estados do centro-norte do país.

Maryland, Ohio, Virginia, Virginia Ocidental e Washington DC entraram em estado de emergência por causa da rara tempestade chamada "super-derecho" ("super-reta"), que durante 12 horas avançou com ventos de furacão por uma área de 1.100 quilômetros, do Meio-Oeste até a costa atlântica.

Cerca de 2,1 milhões de clientes continuavam sem energia entre Illinois e Nova Jersey. A região de Washington era a mais atingida. Funcionários públicos federais na capital ganharam ponto facultativo na segunda e terça-feira.

Duas das maiores seguradoras do país, a USAA e a Nationwide, disseram ter recebido mais de 12 mil avisos de sinistro em decorrência das tempestades do fim de semana. A maioria dos casos era de danos em residência.

As tempestades encerraram um junho excepcionalmente oneroso para as seguradoras, que enfrentaram custos de pelo menos 1 bilhão de dólares por causa de uma chuva de granizo em Dallas.

