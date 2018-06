Onda de frio recorde atinge EUA e mais neve é esperada no Leste do país

Cerca de 13 centímetros de neve estavam previstos para esta segunda-feira à noite e a terça-feira em uma área que se estende do Estado da Virgínia ao de Nova York, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

Enquanto isso, temperaturas perigosamente frias e ventos gelados deveriam continuar na parte oeste dos EUA, de acordo com a meteorologia, com temperaturas de 10 a 30 graus abaixo de zero das Montanhas Rochosas aos Grandes Lagos e ao Vale do Mississippi.

"Não acho que vá esquentar logo", disse o meteorologista Bruce Sullivan, do Serviço Meteorológico Nacional.

Milhares de casas e empresas ficaram sem energia na manhã desta segunda-feira, e milhares de voos atrasaram, já que o gelo e a neve cobriam estradas e pistas de aeroportos, dos Estados do Texas e Oklahoma aos da Virgínia e Pensilvânia.

O efeito do Ártico se espalhou de leste a oeste do país. A temperatura em Jordan, no Estado de Montana, caiu para 41 graus negativos no sábado, a mais baixa registrada no país durante a tempestade.

