Ônibus espacial Endeavour faz seu último voo até o destino final

De carona em um Boeing 747 especialmente modificado, a nave espacial de 75 toneladas estava programada partiu às 12h17 (horário de Brasília) para a etapa final da sua viagem através do país, que começou na quarta-feira em Cabo Canaveral, na Flórida.

Depois de fazer pelo menos 20 voos planejados de baixa altitude sobre alguns dos pontos mais conhecidos da Califórnia e instituições científicas, incluindo a Disneyland e o Jet Propulsion Laboratory, o Endeavour e seu jato de transporte devem desembarcar no aeroporto de Los Angeles por volta das 16h45 (horário de Brasília).

O voo desta sexta-feira a partir de Edwards, a cerca de 160 quilômetros ao norte de Los Angeles no deserto de Mojave, marcará o último voo do Endeavour e a última jornada aérea para qualquer um dos três ônibus espaciais da Nasa sobreviventes.

A Nasa aposentou o Endeavour e o resto de sua frota de ônibus espaciais no ano passado, depois de completar a parte dos EUA da Estação Espacial Internacional -- um complexo de pesquisa com equipe permanente orbitando a 400 quilômetros acima da Terra.

Sua chegada na quinta-feira a Edwards foi uma espécie de retorno às origens para a nave espacial feita na Califórnia, que foi construída como um substituto para o Challenger, o ônibus perdido em um acidente de lançamento em 1986 que matou sete astronautas.

O Endeavour voou 25 missões, incluindo 12 para ajudar a construir e equipar a estação espacial, e registrou cerca de 198 milhões de quilômetros em voo durante 4.671 órbitas.

Sete dessas missões terminaram com o Endeavour pousando em Edwards, que serviu como principal backup da Nasa para retornos de naves durante grande parte do programa orbital de 30 anos em caso de mau tempo sobre o Cabo Canaveral.

Em seu caminho para Edwards, o Endeavour e seu jato transportador realizaram um passeio aéreo sobre Tucson, no Arizona, em homenagem à ex-congressista Gabrielle Giffords e seu marido, Mark Kelly, o astronauta aposentado que comandou o último voo do Endeavour em sua última missão no final de maio de 2011.

Kelly e Giffords, que ainda está se recuperando de um ferimento a bala na cabeça sofrido em um atentado contra sua vida no ano passado, viram o voo do telhado de uma garagem em Tucson.

"Quando ela apareceu, Mark disse: ‘Aí está minha nave espacial!'", contou um ex-assessor, CJ Karamargin, que se juntou ao casal para o evento. "Gabby estava eufórica, assobiando e gritando assim como todos nós."

Após a sua chegada a Los Angeles, o Endeavour vai passar por preparativos para ser transferido no próximo mês pelas ruas da cidade a partir do aeroporto para sua casa permanente, o Centro de Ciência da Califórnia no centro de Los Angeles, onde o ônibus vai ser colocado em exposição pública a partir de 30 de outubro.