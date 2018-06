Otan deve considerar instalar tropas permanentes no Leste Europeu A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) terá de considerar estacionar tropas permanentes em partes do Leste Europeu como resultado do aumento da tensão entre a Rússia e a Ucrânia, disse nesta terça-feira o principal comandante militar da aliança, o general norte-americano Philip Breedlove.