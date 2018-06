Otan deve manter cerca de 12 mil soldados no Afeganistão em 2015 Uma missão de treinamento liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no Afeganistão no ano que vem deve chegar a 12 mil soldados, sendo oito mil dos Estados Unidos, e cerca de 1.800 norte-americanos irão conduzir missões de contraterrorismo, disse um militar de alta patente nesta quarta-feira.