Pai agradece a Deus por filho sobreviver a voo em trem de pouso

O garoto de Santa Clara, em San Francisco, que fugiu de casa e entrou no Aeroporto Internacional Mineta San Jose para se infiltrar em um Boeing 767 que viajou no domingo, é um de poucos viajantes clandestinos que saem vivos desse tipo de viagem arriscada.

"Quando vi a análise sobre a viagem extraordinária e perigosa do meu filho nas TVs locais, e que Alá o salvou, agradeci a Deus e fiquei muito feliz", declarou o pai, Abdilahi Yusuf Abdi, ao serviço Voz dos Somalis nos EUA em entrevista na quarta-feira.

As autoridades não divulgaram o nome do garoto, mas seu pai o identificou no programa como Yahya Abdi.

O voo de cinco horas e meia alcançou uma altitude de 11.582 metros e temperatura de 62 graus Celsius abaixo de zero, o que fez o garoto desmaiar rapidamente, informou a polícia federal dos Estados Unidos (FBI, na sigla em inglês).

Médicos especialistas disseram que o frio provavelmente reduziu a necessidade de oxigênio de seu cérebro, o que pode explicar a sua sobrevivência.

Quando questionado sobre o que pode ter levado seu filho a tentar fugir, Abdi disse no programa que o menino vinha tendo problemas na escola.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)