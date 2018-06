Pai de suspeitos do atentado em Boston vai viajar para os EUA

"Estou indo para os Estados Unidos. Quero dizer que estou indo para ver o meu filho, para enterrar o mais velho. Eu não tenho quaisquer más intenções. Eu não planejo explodir nada", disse Anzor Tsarnaev em entrevista coletiva em Makhachkala, capital da instável região russa do Daguestão.

Batendo na mesa enquanto falava, ele disse: "Eu não estou com raiva de ninguém. Eu quero ir para descobrir a verdade".

A polícia dos EUA diz que os dois filhos dele, Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev, plantaram e detonaram duas bombas em panelas de pressão perto da linha de chegada da Maratona de Boston em 15 de abril, matando três pessoas e ferindo 264.

Tamerlan Tsarnaev, de 26 anos, foi morto em um tiroteio com a polícia quatro dias depois do atentado, e Dzhokhar Tsarnaev, de 19 anos, foi ferido e capturado após uma caçada. Ele está em estado estável no hospital, segundo autoridades norte-americanas.

Anzor Tsarnaev disse que partiria para os Estados Unidos o mais rápido possível, mas ainda não havia comprado passagem.

A mulher dele, Zubeidat Tsarnaeva, disse na entrevista coletiva que também estava pensando em viajar para os Estados Unidos, mas ainda não decidiu se irá.

