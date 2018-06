Pai dos sêxtuplos de Michigan morre aos 39 anos

Ben Van Houten sofreu o ataque cardíaco na noite de quarta-feira nos fundos da casa da família em Hamilton, no Estado do Michigan, informou seu sogro, Calvin Reimink. Van Houten morreu no hospital, disse.

"Ele achava que o sol nascia e se punha pelos filhos", disse Reimink, cuja filha, Amy, era casada com Van Houten. "Eles não poderiam ter tido um pai melhor do que ele".

A família de Van Houten tem um histórico de problemas cardíacos, e seu próprio pai morreu de um ataque do coração aos 40 anos, disse Reimink.

Os sêxtuplos de dez anos --quatro meninos e duas meninas-- nasceram em janeiro de 2004. Dois deles foram diagnosticados com paralisia cerebral e têm necessidades especiais, relatou Reimink. Os sêxtuplos ainda têm uma irmã de sete anos.

Reimink disse que a filha fica ocupada demais com as crianças e não pode trabalhar fora de casa, e que será um desafio para ela criar as sete crianças sozinha.