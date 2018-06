Painel recomenda novos critérios para agência de espionagem dos EUA

Antes de espionarem esses líderes, as autoridades dos EUA deveriam determinar se há outras maneiras de obter a informação necessária e avaliar os efeitos negativos no caso de a vigilância se tornar pública, escreveram os membros do painel, em uma das 46 recomendações feitas.

O painel, cujos integrantes se encontraram com o presidente dos EUA, Barack Obama, nesta quarta-feira na Casa Branca, também pediu limites para um programa do governo norte-americano que coleta "metadata" - ou dados básicos de ligações telefônicas - de bilhões de chamadas de telefone.

O grupo afirmou que o governo dos EUA deveria explorar acordos sobre práticas de espionagem com "um pequeno número de governos aliados", de relacionamento estreito.

Segundo o painel, os registros devem ser mantidos por fornecedores de telecomunicações ou uma terceira parte privada. Em mais uma limitação, o governo dos EUA precisaria de uma ordem do Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira para pesquisar os dados.

"Nós não vemos necessidade de o governo reter esses dados", disse Richard Clarke, membro do painel e um ex-assessor de contraterrorismo da Casa Branca.

Denúncias sobre o programa de vigilância dos EUA foram feitas pelo ex-prestador de serviços da NSA Edward Snowden, que está asilado temporariamente na Rússia, e provocaram uma forte reação de líderes estrangeiros.

Vazamentos feitos por Snowden mostraram os alvos e métodos de espionagem da NSA a partir do rastreamento de e-mails e grampeamento das comunicações, inclusive de líderes mundiais, como a presidente Dilma Rousseff e a chanceler alemã, Angela Merkel.

A presidente cancelou uma visita de Estado que faria a Washington em outubro após denúncia de que teve suas comunicações pessoais monitoradas pela agência norte-americana, e atacou a espionagem dos EUA em discurso na ONU.

Empresas brasileiras, incluindo a Petrobras, e cidadãos brasileiros também teriam sido monitorados pela NSA, de acordo com os vazamentos realizados por Snowden.

