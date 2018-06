Países da América Central propõem aos EUA plano para limitar imigração

Ministros das Relações Exteriores dos três países apresentaram "O Plano da Aliança para a Prosperidade no Triângulo Norte", que inclui projetos de desenvolvimento para estimular a criação de empregos e propostas para fortalecer as fracas instituições judiciais da região, de acordo com um funcionário do Departamento de Estado dos EUA.

Não houve detalhes imediatos sobre o plano, que foi elaborado com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou o quanto isso pode custar.

Um grande fluxo de crianças desacompanhadas este ano na fronteira sudoeste dos Estados Unidos pressionou os Estados Unidos, México e países da América Central a buscar novas estratégias para reduzir o número de crianças e famílias que tentam entrar em território norte-americano.

"O plano visa concentrar os esforços nas comunidades de origem da população migrante, a fim de contribuir para a criação de melhores condições ... e desencorajar a migração irregular que põe suas vidas e segurança em risco", disse o ministro das Relações Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, de acordo com um comunicado. Autoridades mexicanas também tomaram parte da reunião que teve lugar durante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

O México tem intensificado os esforços em sua fronteira sul para bloquear a passagem de migrantes da América Central que cruzam seu território a caminho dos Estados Unidos.

(Reportagem de Lesley Wroughton em Nova York e Nelson Renteria em San Salvador)

((Tradução Redação São Paulo, 55 11 5644 7729)) REUTERS MTS