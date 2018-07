Panda gigante dá à luz no zoo de Washington

Uma panda gigante deu à luz um filhote no Zoológico Nacional de Washington, informou o zoo nesta segunda-feira, encerrando um período de sete anos sem reprodução de pandas no local.

A panda Mei Xiang deu à luz no domingo no complexo dos pandas no zoológico, informou o zoo em comunicado. Ela foi submetida a uma inseminação artificial em abril, usando o esperma congelado de outro panda gigante do zoológico, Tian Tian, que não conseguiu engravidá-la.

A veterinária chefe, Suzan Murray, disse que, apesar de parecer cansada, Mei Xiang estava cuidando do filhote.

"Ela é o retrato de uma mamãe panda perfeita", disse Murray em um comunicado.

Os dois pandas gigantes são um empréstimo da China, onde cerca de 1,6 mil desses ursos branco e preto vivem soltos, e estão entre as principais atrações do zoo de Washington. Embora eles tenham encantando muitos visitantes, eles produziram apenas dois filhotes em seu período de 11 anos em Washington.

O último filhote da dupla, Tai Shan, nasceu em 2005 e vive na China, onde os pandas são uma espécie em extinção.

Don Moore, o diretor associado para cuidado animal do zoo, disse à rádio WTOP, de Washington, que o filhote de 112 gramas cabe na palma da mão e mal podia ser visto perto da mãe, Mei Xiang, de 113 quilos.

O panda pode ser acompanhado ao vivo em vídeo através da internet. O link para a câmera do panda é: http://nationalzoo.si.edu/Animals/GiantPandas/default.cfm?cam=LP2

(Reportagem de Ian Simpson)