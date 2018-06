Panetta adverte soldados sobre conduta no Afeganistão

"Hoje em dia, é preciso apenas segundos, segundos, para que uma imagem, uma foto, de repente vire uma manchete internacional", disse Panetta a militares no Fort Benning, na Geórgia.

"E essas manchetes podem impactar a missão na qual estamos envolvidos. Elas podem colocar seus colegas de serviço em risco, podem afetar a moral, podem abalar nossa posição no mundo e podem custar vidas."

Recentemente, os Estados Unidos passaram constrangimentos por causa de ações de militares seus no Afeganistão, como no incidente em que soldados foram fotografados urinando sobre insurgentes mortos ou posando com partes de cadáveres.

(Reportagem de David Alexander)