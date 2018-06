Parlamentares dos EUA pedem ação do Congresso para apoio à guerra na Síria Parlamentares norte-americanos ampliaram pedidos para uma autorização do Congresso dos Estados Unidos para a guerra do presidente Barack Obama contra os militantes do Estado Islâmico no Iraque e na Síria, em meio a sinais de que os EUA e seus aliados enfrentarão uma longa e difícil batalha.