Patrimônio dos 400 americanos mais ricos salta a US$1,7 tri--Forbes

O patrimônio líquido médio dos 400 norte-americanos mais ricos subiu para o recorde de 4,2 bilhões, segundo a revista. O crescimento de 13 por cento da riqueza dos mais ricos ultrapassou de longe o da economia global, ajudando a ampliar o abismo entre ricos e pobres.

Bill Gates, presidente da Microsoft, encabeça a lista pelo 19o ano consecutivo, com 66 bilhões de dólares, aumento de 7 bilhões de dólares frente a um ano antes.

Warren Buffett, presidente do conselho e presidente-executivo do conglomerado de seguros Berkshire Hathaway, ficou em segundo lugar, com 46 bilhões de dólares, seguido de Larry Ellison, presidente da fabricante de softwares Oracle, com 41 bilhões de dólares.

Os irmãos Koch, Charles e David, que comandam o conglomerado de energia e produtos químicos que leva seu nome, a Koch Industries, ficaram juntos em quarto, com 31 bilhões de dólares, disse a Forbes.

Não houve mudanças de posição nos primeiros cinco nomes do ranking em relação ao ano anterior.

A estreia decepcionante no mercado de ações do Facebook pesou sobre a fortuna de seu fundador e presidente-executivo, Mark Zuckerberg. Seu patrimônio líquido caiu quase pela metade, para 9,4 bilhões de dólares, e ele despencou para a posição número 36, ante o 14o lugar um ano atrás, disse a Forbes.