Pelo menos dois morrem por tempestades que assolam Arkansas, nos EUA

Pelo menos duas pessoas morreram por causa das violentas tempestades e possíveis tornados que assolaram parte do Mississipi e Arkansas, nos Estados Unidos, no sábado, 21, deixando várias pessoas feridas, danificando casas e arrastando caminhões para fora das estradas, disseram autoridades.

Dois adultos morreram quando o carro em que eles estavam bateu numa árvore caída na estrada em Jasper County, Mississipi, disse à Reuters Randy Graham, legista do condado.

Reportagens da TV local disseram que um homem morreu em Coahoma County quando seu trailer foi arrastado pelos fortes ventos, mas as autoridades não puderam ser econtradas para confirmar a informação neste domingo.

Danos generalizados causados pelas tempestades também foram relatados perto de Dermott, Arkansas, no Sudeste do Estado, onde cinco casas foram seriamente danificadas, 15 sofreram danos menores e quatro caminhões foram jogados para fora da rodovia, disse o meteorologista David Cox, do Serviço Meteorológico Nacional de Jackson, Mississipi. Duas pessoas ficaram feridas, acrescentou.

"Estamos achando que foi um tornado", disse Cox. "Tivemos bastante rotação e danos".