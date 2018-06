Peña Nieto pede unidade nacional para defender interesses do México

CIDADE DO MÉXICO - O presidente do México, Enrique Peña Nieto, destacou nesta sexta-feira, 27, a importância de privilegiar a unidade nacional para assegurar uma defesa "efetiva e real" dos interesses dos mexicanos ante os Estados Unidos.

"A unidade nacional deve nos levar a cenários positivos, construtivos e que nos permita assegurar que esta frente comum nos leve a fazer uma defesa efetiva e real dos interesses dos mexicanos", afirmou Peña Nieto no Congresso do país.

Ao se reunir com representantes do Senado e da Câmara dos Deputados, o presidente mexicano sublinhou que se deve atuar no exercício da soberania e com respeito à dignidade dos mexicanos.

Por sua vez, os legisladores expressaram seu respaldo às decisões que tomaram o líder mexicano, para "ter um diálogo propositivo e iniciar uma negociação integral com os Estados Unidos em benefício de ambas as nações".

O presidente afirmou que este respaldo e solidariedade que eles expressaram "não derivará em uma atuação nem de submissão nem de fraqueza, senão pelo contrário, de grande firmeza ante os Estados Unidos".

Peña Nieto e os legisladores concordaram ainda que o México enfrenta o problema de edificar "uma relação construtiva com o novo governo dos Estados Unidos, com base no respeito mútuo". / EFE