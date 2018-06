Pentágono confirma que teste de defesa antimíssil acertou alvo

"É um passo muito importante nos nossos contínuos esforços para melhorar e aumentar a dependência de nosso sistema de defesa contra mísseis balísticos", disse o diretor vice-almirante da Agência de Defesa contra Mísseis, James Syring.

O Pentágono disse que as indicações iniciais mostram que todos os componentes envolvidos no teste se comportaram como o esperado. Também informou que as autoridades do programa passarão os próximos meses avaliando a performance do sistema usando telemetria e outros dados obtidos durante o teste.

(Reportagem de Andrea Shalal)