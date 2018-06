Pesquisa mostra disputa apertada nos EUA em Estados decisivos

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o provável candidato republicano Mitt Romney estão estatisticamente empatados em Ohio, Virgínia e outros 10 Estados decisivos para a eleição de 2012, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 7.

A pesquisa feita pela Gallup Inc. e o USA Today mostrou Obama com 47% de apoio nos 12 Estados e Romney com 45%, bem dentro da margem de erro da pesquisa de 4 pontos percentuais. Essa é uma disputa mais apertada do que em março, quando o presidente democrata tinha 51% e Romney, 42%.

Por trás dos números, no entanto, os partidários de Obama parecem mostrar mais apoio e mais entusiasmo pelo seu candidato do que aqueles que apoiam Romney, ex-governador de Massachusetts e executivo de negócios que teve que deixar para trás alguns adversários mais conservadores durante o processo de indicação de seu partido.

Menos partidários de Romney nos 12 "Estados decisivos" entrevistados - que também incluem Colorado, Flórida, Iowa, Michigan, Nevada, New Hampshire, Novo México, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin - disseram que eles estavam certos de que iriam votar no provável candidato republicano. Eles também estavam menos entusiasmados. "A posição de Romney não parece tão competitiva, no entanto, quando se considera que seu apoio é um pouco mais brando que o de Obama", afirmou a empresa nacional de pesquisa Gallup, em um comunicado.

Campanha de reeleição

Os resultados foram divulgados no momento em que Obama oficialmente iniciou sua campanha de reeleição, com comícios em Ohio e Virgínia seis meses antes da votação. Outras pesquisas também têm mostrado aperto na disputa em alguns Estados decisivos.

Os resultados da Gallup, que não foram detalhados por Estado, mostraram apoio mais firme para Obama. Cerca de 36% dos eleitores nos 12 Estados disseram que certamente vão votar em Obama em 6 de novembro, em comparação com 32% para Romney.

A pesquisa, que entrevistou uma amostra aleatória de 951 eleitores registrados entre 26 de abril e 2 de maio, também descobriu que 55% dos partidários de Obama estão extremamente ou muito entusiasmados em votar na eleição, contra 49% em março. Em comparação, 46% dos partidários de Romney disseram que eles estavam extremamente ou muito entusiasmados, quase o mesmo que em março, quando 47% expressaram entusiasmo.

A Gallup disse que os resultados mostram uma mudança de janeiro, quando 55% dos eleitores de Romney estavam extremamente ou muito entusiasmados em comparação com 50% dos eleitores de Obama.

Além disso, a pesquisa descobriu que 11% dos eleitores de Obama e 13% dos eleitores de Romney disseram que eles podem mudar de ideia antes da eleição. Outros 7% estavam indecisos. "Isso deixa 31% dos eleitores desses Estados em jogo, disse a Gallup. “A vantagem de Obama no entusiasmo continua, isso poderia beneficiá-lo em número de eleitores no dia da eleição. A chave para estes padrões, claro, é se eles continuarem".