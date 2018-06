Plano fiscal dos EUA pode evitar 'abismo de laticínios'

O acordo fiscal, que pode enfrentar uma votação na Câmara dos Deputados dos EUA ainda nesta terça-feira, inclui um aumento de nove meses na validade do programa de subsídios agrícolas, ao estender uma lei agrícola de 2008. Isso dá aos legisladores tempo para encontrar um novo substitutivo de mais cinco anos.

A menos que a medida seja aprovada pela Câmara, a lei agrícola vai expirar e os subsídios para os laticínios vão voltar aos níveis de 1949, ou seja, os preços do leite no varejo poderão dobrar para cerca de 7 dólares o galão nas próximas semanas ou meses.

Os legisladores até agora não conseguiram finalizar uma nova lei, de 500 bilhões de dólares, para substituir a legislação de 2008, que autoriza os gastos com cupons de alimentação e subsídios agrícolas.

Eles haviam concordado em eliminar 5 bilhões de dólares anuais em pagamentos diretos a produtores de grãos, algodão e soja --subsídios considerados um desperdício em tempos de preços altos e lucro agrícola recorde.

A extensão da lei agrícola de 2008 pode ganhar tempo para permitir que o Congresso complete uma nova lei agrícola e ainda permitiria outra rodada de pagamentos diretos.

Entretanto, cerca de 35 programas que fazem parte da lei não têm mais nenhum dinheiro, incluindo o fundo de desastres e de desenvolvimento de biocombustíveis, além de um programa de conservação de solo e alguns de desenvolvimento econômico rural e programas de pesquisa agrícola.

Com a aproximação do prazo do final do ano, legisladores de Estados agrícolas elaboraram um projeto de extensão de um ano que incluiria o dinheiro para o socorro aos pecuaristas atingidos pela seca.

Ela também previa um novo programa de subsídios aos laticínios para compensar os fazendeiros quando os custos de alimentação estão altos e os preços do leite, baixos.

Mas ela foi derrubada pelo líder republicano do Senado, Mitch McConnell, durante as últimas horas de negociações sobre o "abismo fiscal", disse um assessor do Senado.

Os fabricantes de laticínios afirmaram que o novo plano de laticínios proposto teria interferido muito no mercado.

(Por Charles Abbott e Roberta Rampton)