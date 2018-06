Polêmica sobre placas de carro com bandeira da Confederação chega à Suprema Corte dos EUA A Suprema Corte dos Estados Unidos julga na segunda-feira um caso de liberdade de expressão que analisa se o Texas estava errado em rejeitar placas especiais de carros exibindo a bandeira da Confederação --para alguns um emblema do orgulho do sul, e para os outros, um símbolo de racismo.