Polícia busca ao menos 2 homens vistos em fotos de atentado em Boston

As autoridades estão examinando milhares de fotos tiradas por câmeras de vigilância, pela mídia e por cidadãos comuns perto do momento das explosões, e provavelmente vão procurar interrogar mais homens vistos nas fotografias, disseram os oficiais.

Até o momento, nenhum dos procurados é considerado suspeito dos ataques, disseram as fontes, que pediram anonimato ao contar sobre a investigação dos atentados que mataram três pessoas e feriram 176.

Embora algumas imagens já tenham sido publicadas no New York Post, as autoridades disseram que há um intenso debate dentro do governo sobre se tais fotografias devem ser oficialmente divulgadas para que o público ajude a identificar as pessoas.

Por enquanto, o governo está segurando a publicação formal das fotos, temendo a repetição do fiasco que ocorreu quando fotos semelhantes, divulgadas na sequência de um atentado na Olimpíada de Atlanta--1996, levaram à prisão do segurança Richard Jewell, que acabou se mostrando inocente.