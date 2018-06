Polícia de Cleveland conta 71 presos em protestos durante a noite

Os protestos foram majoritariamente pacíficos, após o anúncio do veredicto no sábado, disse o chefe da polícia Calvin Williams. Mas no final do dia, algumas pessoas "passaram do ponto", assaltando espectadores em um restaurante, brevemente bloqueando uma grande avenida e atrapalhando o comércio em um shopping, disse ele em uma entrevista coletiva.

Estas foram as manifestações mais recentes de um movimento nacional sobre o uso de força letal pelos oficiais da lei contra grupos minoritários. A morte de homens negros e desarmados durante conflitos com a polícia em Ferguson, Missouri, Nova York, Baltimore e outros locais espalharam protestos e focos de violência ocasionais ao redor do país.

Williams disse que a polícia de Cleveland "deu às pessoas espaço e um ambiente seguro" para se manifestarem em paz, acrescentando que "não permitiria que cometessem atos de violência contra pessoas ou propriedades".

Os manifestantes foram às ruas depois que o juiz John O'Donnel absolveu o policial Michael Brelo, 31, das condenações de homicídio doloso e agressão grave nas mortes de Malissa Williams e Timothy Russell.

O juiz decidiu que Brelo agiu razoavelmente ao atirar nos dois enquanto estava em cima do capô do carro disparando a arma várias vezes atrávés do pára-brisas. Brelo era um dos policiais que atiraram no carro ao final de uma perseguição que começou no centro de Cleveland, após denúncias de tiros vindos de dentro do carro.

Malissa Williams e Russell eram negros, e Brelo, ex-fuzileiro naval, é branco.