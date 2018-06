Polícia de Oklahoma inspeciona van suspeita, não encontra ameaça

A prefeitura e edifícios próximos foram esvaziados, enquanto a polícia inspecionava uma van da empresa U-Haul estacionada na área externa dos prédios de governo. Segundo a polícia, a van tinha sido roubada e foi relatada como abandonada por um cidadão nervoso.

O incidente aconteceu apenas dois dias antes do aniversário do atentado com um caminhão-bomba contra um prédio do governo federal, em 19 de abril de 1995, que matou 168 pessoas e feriu mais de 650 em Oklahoma City.

Autoridades disseram estar sempre atentas para qualquer ameaça potencial, mas a tensão está elevada após as bombas que explodiram na linha de chegada da Maratona de Boston, na segunda-feira, matando três pessoas e ferindo 176.

"As pessoas estão muito sensíveis agora por causa do atentado de Boston", disse o porta-voz da polícia de Oklahoma City, sargento Jennifer Wardlow.

(Por Carey Gillam)