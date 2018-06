Polícia do Canadá investiga contatos de atirador; capital reforça segurança

Grupos de moradores de Ottawa se reuniram ao redor do Memorial Nacional de Guerra onde o cabo Nathan Cirillo, de 24 anos, foi assassinado na quarta-feira, no início de um atentado à luz do dia realizado por um homem identificado como Michael Zehaf-Bibeau, cidadão canadense de 32 anos.

“Sinto uma tristeza imensa”, disse April Hall, de 43 anos, médica de London, no Estado de Ontario, sentada diante do monumento e enxugando as lágrimas. “Este memorial é para aqueles que sacrificaram sua vida pelo Canadá, e houve um sacrifício bem aqui.”

O ataque de Zehaf-Bibeau, que de acordo com fontes dos Estados Unidos se converteu recentemente ao islamismo, aconteceu dois dias depois de um incidente no Québec, no qual Martin Rouleau, de 25 anos, atropelou dois soldados canadenses com seu carro, matando um deles.

Os dois criminosos foram mortos a tiros por seguranças.

Os ataques aos soldados ocorreram na mesma semana em que os militares canadenses enviaram seis caças para ajudar a campanha de ataques aéreos contra militantes do Estado Islâmico.

A polícia informou que Zehaf-Bibeau havia ido a Ottawa para obter um passaporte e que pretendia viajar à Síria, centro das atividades do Estado Islâmico, juntamente com o Iraque.

As autoridades canadenses prometeram levar adiante as ações militares, e nesta sexta-feira duas aeronaves de patrulha de longo alcance devem partir do Estado de Nova Scotia rumo ao Oriente Médio.

PÓ AMARELO

Também nesta sexta-feira, autoridades turcas relataram que um pó amarelo não identificado foi encontrado no consulado canadense de Istambul, e que as representações alemã e belga receberam pacotes semelhantes, segundo a mídia turca.

No Canadá, a polícia se posicionou em vários locais ao longo do muro que separa os edifícios do Parlamento, na capital Ottawa, onde barricadas de metal bloqueavam a entrada para uma área popular entre os turistas.

Bob Paulson, comissário da Polícia Montada Real do Canadá (RCMP, na sigla em inglês), disse na quinta-feira que investigadores ligaram Zehaf-Bibeau a uma pessoa que está envolvida em um delito relacionado ao terrorismo. Ele não deu detalhes, mas afirmou que o e-mail de Zehaf-Bibeau foi encontrado no disco rígido desta pessoa, e prometeu descobrir logo se outros auxiliaram Zehaf-Bibeau a preparar seu ataque.