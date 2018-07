Polícia dos EUA encontra 7 mortos a tiros em 'capital do Natal'

Os mortos -- quatro mulheres e três homens, um dos quais se acredita fosse o atirador -- foram encontrados no fim da manhã de domingo na sala de um apartamento na cidade de Grapevine por policiais que atenderam a um chamado de emergência, disseram autoridades.

Duas pistolas foram recolhidas, segundo o sargento Robert Eberling, do departamento de polícia de Grapevine, que descreveu a cena do crime como "repugnante".

As circunstâncias permanecem obscura, mas Eberling disse que os tiros parecem ter sido disparados durante uma festa de Natal. Um dos homens teria aberto fogo contra as demais pessoas, e depois se matado. Não foi encontrado ninguém com vida.

A cidade, situada 35 quilômetros a noroeste de Dallas, tem 46 mil habitantes é conhecida por suas salas de degustação de vinho. Grapevine foi recentemente proclamada pelo Senado estadual "a cidade do Natal do Texas", pela grande quantidades de eventos festivos nesta temporada.

