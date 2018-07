Polícia expulsa manifestantes de praça e prende 53 nos EUA

A polícia entrou no Woodruff Park logo após a meia-noite, depois de fazer duas advertências aos manifestantes para que m saíssem do local, disse o prefeito Kasim Reed em um comunicado.

Ele descreveu os manifestantes como "cada vez mais agressivos", mas disse que as prisões foram feitas sem incidentes.

A ação foi realizada horas depois de a polícia em Oakland, na Califórnia, ter entrado em confronto com manifestantes na noite de terça-feira, quando mais de 1.000 pessoas marcharam para a prefeitura para expressar indignação contra várias prisões em um acampamento do movimento de protesto "Ocupem Wall Street" na cidade.

O Ocupem Wall Street foi lançado há mais de um mês em Nova York. Os manifestantes criticam os pacotes de resgate do governo a grandes bancos, o persistente e alto índice de desemprego e a desigualdade econômica nos Estados Unidos.

As demonstrações se espalharam pelo país e pelo exterior e centenas de prisões foram feitas em Nova York e em outras cidades norte-americanas.

Os manifestantes de Atlanta acampavam no parque há quase três semanas. Reed disse na semana passada que eles poderiam permanecer no local até 7 de novembro, mas mudou de ideia no final de semana, depois que manifestantes tentaram realizar um concerto sem planejamento nem adequado controle de segurança e multidão.

"Na semana passada, manifestantes inseriram fios em tomadas elétricas para criar fontes de energia adicionais", disse Reed em um comunicado. "Ocorreram várias outras violações do código de incêndio, incluindo o armazenamento repetido de aquecedores a propano e tanques de propano dentro das barracas".

O prefeito disse que passou a ter outras preocupações relativas à segurança quando o número de barracas no parque aumentou para mais de 75.

O grupo prometeu continuar o protesto com uma marcha antiguerra na quarta-feira. Sara Amis, uma porta-voz do Ocupem Atlanta, criticou a repressão e disse que o acampamento era seguro.