Polícia prende dezenas em protesto contra Wall Street em Boston

BOSTON - As tensões aumentaram na madrugada desta terça-feira, 11, em Boston, no leste dos Estados Unidos, quando a polícia prendeu cerca de cem manifestantes do movimento Ocupe Wall Street, depois que o grupo ampliou seu acampamento na cidade.

Manifestantes disseram na noite de segunda-feira que a polícia havia dado um ultimato para que retornassem no início da noite a seu acampamento original, que era menor, do contrário seriam removidos.

Depois da 1 hora da madrugada desta terça-feira (2 horas em Brasília) centenas de policiais, alguns com equipamentos antidistúrbios, se dirigiram ao grupo, algemaram manifestantes e retiraram as barracas.

"À 1h30 desta manhã, centenas de policiais com equipamento completo antidistúrbios atacaram brutalmente o Ocupem Boston", disse o grupo em um comunicado à imprensa, acrescentando que as autoridades "não fizeram distinção entre manifestantes, médicos e observadores'. A polícia informou que ninguém ficou ferido. "A desobediência civil não será tolerada", afirmou na manhã desta terça-feira o prefeito de Boston, Thomas Menino, a uma emissora local afiliada à rede Fox News.

Na noite de segunda-feira, o Departamento de Polícia de Boston (BPD, na sigla em inglês) enviou uma mensagem por Twitter ao movimento, dizendo: "O BPD respeita seu direito de protestar pacificamente. Nós pedimos sua permanente cooperação." As barracas dos manifestantes estão há vários dias na praça Dewey, no centro da cidade, mas na segunda-feira passaram a ocupar uma área maior.

Antes, centenas de manifestantes, incluindo estudantes de faculdades, participaram de um dos maiores protestos recentes em Boston, como parte de um movimento iniciado em Nova York contra os "excessos de Wall Street" e em defesa de questões sociais. As manifestações se espalharam para outras cidades dos EUA.

Os participantes se queixam do que consideram ser um fosso inaceitável entre a renda de ricos e pobres. Eles também reclamam do socorro financeiro dado às instituições de Wall Street em 2008 e dizem que o governo ajudou os bancos enquanto os norte-americanos em geral sofrem com o elevado desemprego e a insegurança no trabalho.