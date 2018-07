Polícia prende manifestantes no aniversário do Ocupe Wall Street

O protesto reuniu cerca de mil ativistas, bem menos do que os números do ano passado, numa demonstração dos desafios enfrentados pelos líderes do movimento para tentar sustentar o momento, após terem despertado um amplo debate internacional sobre as desigualdades econômicas.

O Departamento de Polícia de Nova York, que montou um isolamento ao prédio da bolsa de NY para impedir o acesso de pessoas que não fossem funcionários, disse ter feito "múltiplas prisões" até o meio da manhã. A polícia também se posicionou em agências de grandes bancos e prédios do governo, e protegeu a escultura de bronze de um touro, que é o símbolo principal de Wall Street.

Gideon Orion Oliver, um advogado que representa alguns dos integrantes do movimento, escreveu no Twitter que cerca de 90 manifestantes foram presos. Entre eles está o bispo episcopal George Packard, que já tinha sido preso em dezembro.

Os manifestantes do Ocupe Wall Street, que popularizaram a frase "Nós somos os 99 por cento", reuniram-se no início da manhã desta segunda perto do parque Zuccotti, onde um acampamento espontâneo tornou-se a sede do movimento no ano passado, mas foram mais uma vez dispersados pela polícia.

"O que aconteceu aqui um ano atrás foi um processo que não pode ser interrompido", disse o escritor ganhador do Pulitzer Chris Hedges. "O que aconteceu aqui um ano atrás vai basicamente significar o fim do Estado corporativo."

O movimento pegou o mundo de surpresa em 2011, a partir do acampamento em Manhattan que logo se expandiu para outras cidades dos Estados Unidos e chegou até a Europa.

O Ocupe Wall Street provocou um ativismo social nos EUA e chamou atenção para as injustiças econômicas.

O grupo promoveu uma série de atividades no fim de semana, sem conseguir atrair grandes multidões. A polícia de NY prendeu cerca de 30 manifestantes no fim de semana.