Pompeo viaja a Bruxelas para discutir recuo do Irã no pacto nuclear

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja para Bruxelas nesta segunda, 13, a fim de conversar com funcionários da União Europeia (UE) sobre o Irã.

A viagem inesperada de Pompeo - que cancelou sua ida prevista para Moscou - acontece em um momento delicado para o pacto nuclear de 2015 assinado pelo Irã, Rússia, China, UE, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos - que se retirou de maneira unilateral em 2018.

Em 8 de maio, o presidente do Irã, Hasan Rohaní, anunciou o recuo do país em alguns pontos do acordo firmado em Viena, cujo objetivo era impedir que a República Islâmica adquirisse um arsenal atômico.

Rohaní também deu um ultimato de 60 dias para que Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha garantissem ao menos as transações bancárias iranianas e as exportações de petróleo.

A UE tem adotado uma série de medidas para contrapor as sanções que Washington impôs ao Irã no último ano, com o objetivo de isolar economicamente o país. Entretanto, as iniciativas europeias não têm surtido efeito.

Para aumentar a pressão contra o Irã, o governo de Donald Trump impôs na última quarta sanções sobre as importações de ferro, aço, alumínio e cobre. Além disso, já há sanções sobre os setores bancário e petroleiro.

A previsão é que após o encontro em Bruxelas, Pompeo vá à Rússia. Lá, o americano se reunirá com embaixadores americanos baseados, líderes de negócios e antigos alunos de um programa de intercâmbio e participar de uma cerimônia em homenagem aos combatentes que morreram durante a Segunda Guerra Mundial.