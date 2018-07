Possível candidato, Trump não vai mediar debate republicano

Só dois candidatos aceitaram participar do evento de Trump em Iowa. Alguns políticos temeram que o exibicionista Trump, conhecido pelo bordão "Você está demitido", no reality show "The Apprentice", poderia monopolizar o debate.

Só o ex-deputado Newt Gingrich, que desponta atualmente como favorito na disputa, e o ex-senador Rick Santorum confirmaram presença.

Em nota, Trump disse não estar disposto a abrir mão do seu direito de disputar a presidência como independente e, portanto, "para que não haja conflito de interesse dentro do Partido Republicano", ele decidiu não mediar o debate, patrocinado pelo site Newsmax e que será exibido pelo canal a cabo Ion.

O debate acontece em plena semana das festas de fim de ano, mas a poucos dias do início da disputa republicana, em 3 de janeiro, no "cáucus" (assembleia eleitoral) de Iowa.