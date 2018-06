Potenciais candidatos republicanos à Casa Branca se reúnem em Iowa

Oito possíveis candidatos participam da Cúpula da Liberdade de Iowa, um dia de maratona de discursos organizados pelo deputado conservador republicano por esse Estado Steve King. "Vocês acreditam que o próximo presidente dos Estados Unidos vai falar neste palco hoje?", disse King num discurso introdutório. "Eu também", ele concordou quando o público aplaudiu.

Os primeiros a falar foram os republicanos que não têm ambições para as eleições de 2016. Eles criticaram o presidente do país, o democrata Barack Obama, acusando-o de estragar a luta contra o Estado Islâmico (EI) e violar a Constituição por unilateralmente abrandar a política nacional de imigração. "O presidente não está acima da Constituição", disse o senador por Iowa Chuck Grassley.

Os principais nomes a participar do evento incluem alguns governadores, como Chris Christie, de New Jersey, e Scott Walker, de Wisconsin, que falaram à tarde.

Christie é visto com ceticismo por muitos conservadores, e a forma como ele se manifestou no evento será importante. Muitos republicanos consideram Walker uma pessoa a ser observada, apesar da atenção precoce sobre as potenciais candidaturas de Mitt Romney, o candidato de 2012, e do ex-governador da Flórida Jeb Bush.

Há vários outros nomes no evento que poderão emergir como grandes concorrentes em 2016, como o ex-governador do Texas Rick Perry, que disputou a nomeação do partido e perdeu em 2012, e o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee, que venceu em Iowa em 2008, mas perdeu a nomeação.

O senador pelo Texas Ted Cruz também deve falar, assim como a ex-presidente-executiva da Hewlett-Packard Carly Fiorina, o Ben Carson e ao ex-senador pela Pensilvânia Rick Santorum. Não estavam no evento Bush, Romney, o senador pela Flórida Marco Rubio e o senador por Kentucky Rand Paul.

Iowa realiza a primeira primária em 2016, quando republicanos e democratas se reúnem no início do próximo ano para convenções partidárias. / REUTERS