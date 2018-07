Prédios em 29 condados dos EUA recebem ameaças de bomba

As ameaças forçaram o fechamento de mais de uma dúzia de tribunais em Oregon na semana passada e ameaças de bombas também foram feitas no Estado de Washington e no Nebraska. À tarde, 19 dos tribunais do Tennessee foram liberados.

"Nenhum artefato foi encontrado", disse o porta-voz do Departamento de Emergência do Tennessee, Jeremy Heidt. Nenhuma bomba foi encontrada em qualquer um dos outros Estados.

As ameaças foram feitas por telefone para escritórios rurais e urbanos.

Em Memphis, a porta-voz policial Karen Rudolph disse que o pessoal de comunicação recebeu uma ligação na manhã desta terça-feira de uma mulher desconhecida dizendo que alguém estava prestes a explodir o Centro de Justiça Criminal, o Edifício Federal e a agência principal dos correios. Todos os prédios foram esvaziados.

Outro porta-voz do Departamento de Emerência, Dean Flener, disse que sua agência estava monitorando as buscas pelo Tennessee.

"Eu não sei quem está ligando", disse.

(Reportagem de Tim Ghianni)