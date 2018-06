Presidente chinês fará primeira visita aos EUA em setembro

O presidente da China, Xi Jinping, fará sua primeira visita de Estado aos Estados Unidos em setembro, informou o governo chinês nesta quarta-feira, 11, após os líderes de ambos países terem conversado por telefone sobre possíveis áreas de fricção.

As duas maiores economias do mundo têm buscado reduzir as tensões em diversos setores, de comércio e direitos humanos a acusações mútuas de ataques hackers e roubos na Internet.

O presidente dos EUA, Barack Obama, pediu um "trabalho rápido" da China para diminuir as diferenças em questões cibernéticas, de acordo com a Casa Branca, à medida que os países começaram a planejar a visita de Xi a Washington.

Em um telefonema com Xi, Obama disse que estava animado em receber o presidente chinês em Washington para a visita de Estado, disse a Casa Branca em comunicado na noite de terça.

O Ministério de Relações Exteriores da China informou que Xi aceitou o convite de Obama e deve fazer a visita em setembro.

Obama e Xi tiveram um encontro informal na Califórnia em 2013, e Obama fez uma visita de Estado oficial a Pequim em novembro do ano passado. / REUTERS