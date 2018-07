Presidente da Câmara diz que Obama deve liderar reforma imigratória

Obama, do Partido Democrata, foi reeleito nesta semana em grande parte graças ao voto dos hispânicos. Isso faz com que a reforma da imigração se torne uma prioridade no seu segundo mandato.

Questionado numa entrevista coletiva se apoiaria meios para que os imigrantes clandestinos se tornem cidadãos dos EUA, Boehner disse: "O que estou falando é de uma abordagem de bom senso, passo a passo, que proteja nossas fronteiras, nos permita cumprir as leis, e conserte um sistema de imigração quebrado".

Muitos republicanos adotam posições rigorosas contra a imigração ilegal, e o candidato republicano derrotado à Casa Branca, Mitt Romney, propôs durante a campanha que trabalhadores clandestinos deveriam se "autodeportar".

(Reportagem de Tom Ferraro e Rachelle Younglai)