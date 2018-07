Previsão econômica dos EUA é excelente, diz FED O presidente da regional do Federal Reserve (FED, equivalente ao Banco Central nos EUA) em St. Louis, James Bullard, disse na sexta-feira, que o panorama econômico dos EUA é promissor e que a confiança dos americanos melhorou, sugerindo que ele não acredita que haja necessidade de novas medidas para aliviar as condições financeiras do país.