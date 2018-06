Quatro pessoas estão achadas mortas em aparente homicídio-suicídio nos EUA

A polícia foi chamada na casa em Fontana, cerca de 80 quilômetros a leste de Los Angeles, por um garoto de 16 anos que aparentemente conhece as vítimas e descobriu a cena do crime quando foi para o local na noite de segunda-feira, disse o sargento da polícia de Fontana, Doug Imhof.

Imhof afirmou que o adolescente não é um suspeito.

Na casa, a polícia encontrou os corpos de um homem e uma mulher, cada um com aproximadamente 35 a 40 anos, um garoto de cerca de 10 anos e uma menina de quase 12, disse Imhof.

A mulher e as crianças sofreram múltiplos ferimentos de balas de arma de fogo e o homem levou um único tiro na cabeça, disse ele. Sangue foi encontrado em várias áreas da casa.

Investigadores que estiveram no local na manhã desta terça-feira estavam considerando o crime "uma situação de homicídio-suicídio", com o homem sendo o provável assassino, de acordo com o sargento.

A polícia acredita que as quatro vítimas sejam familiares, mas a natureza exata da relação deles ainda precisa ser descoberta, disse Imhof.

