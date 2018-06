Queda de avião em aeroporto do Kansas deixa 4 mortos e vários feridos

Um pequeno avião atingiu um edifício do Aeroporto Mid-Continent de Wichita, no Estado norte-americano do Kansas, na manhã desta quinta-feira, matando pelo menos quatro pessoas, ferindo cinco e desencadeando uma explosão e um incêndio, relataram autoridades.

O avião bimotor atingiu um prédio do aeroporto usado para treinamento de pilotos e pelo menos cinco pessoas foram dadas como desaparecidas, disseram autoridades. "Eu ouvi um grande barulho alto, mas abafado. Vi fumaça e chamas, e corri", disse Lana Johnson, de 65 anos, que estava em um posto de correios perto do aeroporto quando o avião caiu. O piloto da aeronave, identificada como um bimotor Beechcraft King Air 200, relatou ter perdido potência nos motores pouco depois de decolar do aeroporto e caiu enquanto tentava retornar, declarou a Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês). O chefe do corpo de bombeiros, Ron Blackwell, disse que o avião pareceu atingir o topo do edifício, o que provocou um fogo intenso. “Os bombeiros enfrentaram uma luta terrível com o fogo durante vários minutos, e agora temos o incêndio sob controle”, disse Blackwell. Imagens da televisão mostraram uma fumaça densa e escura saindo do prédio após o acidente. Havia mais de 100 pessoas no edifício naquele momento. O local sofreu danos sérios, como a queda de paredes e tetos, informou o aeroporto. A Comissão Nacional de Segurança nos Transportes irá conduzir a investigação, disse a FAA. Pelo menos quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas, confirmou o marechal Brad Crisp, do corpo de bombeiros local, em entrevista coletiva. Um dos feridos estava em estado grave, um estável e três em boas condições de saúde no hospital Via Christi St. Francis, afirmou a porta-voz, Maria Loving. Acredita-se que o piloto era a única pessoa a bordo, disse Roger Xanders, chefe da polícia e da brigada de incêndio do aeroporto. (Reportagem adicional de Kevin Murphy, em Kansas City; e de Brendan O'Brien, em Milwaukee)